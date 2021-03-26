На Урале обезьяна сбежала с выставки и уже несколько дней разгуливает по ТЦ

В уральском городе Асбест прокуратура проверяет информацию о ненадлежащем содержании зверей на так называемой "выставке животных", которая проводится в торговом центре на улице Ленинградская. Поводом для этого стал инцидент с обезьяной.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, животные содержатся в клетках. Однако один из приматов каким-то образом сбежал и уже несколько дней передвигается по площадям торгового центра, питаясь продуктами из продовольственного магазина.

В прокуратуре намерены дать свою оценку соблюдению требований ветеринарного и санитарного законодательства. Также будет проверено, насколько соблюдается закон при использовании животных в культурно-зрелищных целях.

Как заверили в ведомстве, в случае выявления нарушений обязательно будут приняты соответствующие меры.