26 Марта 2021
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Происшествия Челябинская область
уголовное дело (2013) | Фото:

На Южном Урале возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при строительстве очистных сооружений

Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при строительство очистных сооружений.

"Речь идет о ненадлежащем строительном контроле со стороны ООО "Стройтехногрупп" на объекте строительства "4-ая очередь городских очистных сооружений", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе КСП области.

В основу уголовного дела легли материалы КСП по итогам проверки.

Ранее было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении неустановленного должностного лица из числа руководства управления имущественных отношений Верхнего Уфалея. По версии следствия, неустановленное должностное лицо в 2018 г. оплатило в рамках муниципального контракта не выполненные работы при строительстве четвертой очереди городских очистных сооружений канализации на общую сумму 1 млн 377 тыс. руб.

Также было возбуждено уголовное дело о хищении 1,3 млн рублей при строительстве очистных сооружений.

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На Южном Урале возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при строительстве очистных сооружений

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Теги: уголовное дело, Верхний Уфалей, очистные сооружения,



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