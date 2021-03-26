Вакцинация от COVID-19 может войти в национальный календарь прививок - Госдума

В Госдуме видят необходимость в расширении национального календаря прививок. В 2020 году была принята государственная стратегия иммунопрофилактики, которая как раз предусматривает увеличение перечня прививок. По словам главы комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова, вакцинация против COVID-19, вероятнее всего, войдет в национальный календарь прививок и станет ежегодной прививкой – как сейчас вакцинация против гриппа.

Морозов отметил, что должна создаваться и вакцина от коронавируса для детей. Сейчас дети, в основном, легко переносят COVID-19 или вообще не болеют им, но случаются и исключения, также не изученными остаются последствия коронавируса для детей. Кроме того, начинаются мутации вирусов, и к одной из них могут оказаться восприимчивы и дети, предупреждает парламентарий.

Напомним, на недавней встрече с президентом разработчики российских вакцин от коронавируса "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" сообщили, что работают над интерназальной формой вакцины, которая позволит легко, быстро и безопасно вакцинировать детей. Впрочем, пока клинические испытания по ним только планируются.