26 Марта 2021
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Общество Свердловская область
коллаж, батарея, отопления, квитанция, жкх (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге прокуратура разбирается с "двойными" квитанциями от трех УК города

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку после выставления жителям многоквартирных домов "двойных" квитанций за оплату коммунальных услуг.
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Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, речь идет о домах, находящихся в управлении ООО УК "Лазурит", ООО УК "Городская эксплуатационная служба" и ООО "УК ЖК "Адмиральский". Прокурорская проверка показала, что в нарушение законодательства данные УК начисляют жильцам плату за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению при отсутствии соответствующего договора ресурсоснабжения.

Руководителям управляющих компаний уже внесены представления об устранении нарушений. А ресурсоснабжающим организациям - Екатеринбургскому отделению Свердловского филиала АО "Энергосбыт Плюс" и АО "Екатеринбургэнергосбыт" - объявлены предостережения.

Как заверили в надзорном ведомстве, данная ситуация находится на контроле прокуратуры Екатеринбурга. Сейчас проверка продолжается.

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В Екатеринбурге прокуратура разбирается с "двойными" квитанциями от трех УК города

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Теги: квитанции, прокуратура, проверка, Екатеринбург



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