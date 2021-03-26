ФСБ сообщила о задержании в Ростове-на-Дону вандалов-экстремистов

В ФСБ сообщили о задержании в Ростове-на-Дону участников экстремистской группы. По данным пресс-службы ведомства, они готовили акции вандализма в отношении зданий органов власти.

Предполагаемый организатор банды заявил, что радикальные взгляды экстремистов сформировались под влиянием одного из польских Telegram-каналов. Из Польши он получал инструкции по изготовлению самодельных зажигательных устройств.

Возбуждено уголовное дело о вандализме из-за политической ненависти.

Ранее в Ярославле и Геленджике ФСБ задержала 14 участников украинского молодежного радикального неонацистского движения "М.К.У.". У них были изъяты нацистские материалы, оружие, инструкции по созданию взрывных устройств.