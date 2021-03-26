Архитекторы показали, как будет выглядеть студенческий кампус с "Деревней Универсиады"

Архитекторы бюро "Гордеев — Демидов" представили общественности проект деревни Универсиады-2023. Согласно ему, современный учебный блок студенческого кампуса будет включать в себя три части: два корпуса УрФУ по 57,7 тыс. кв.м. и корпус СУНЦа со своими общежитиями на 55 тыс. кв.м. Кампус спроектирован на основе идеи внедрения системы открытого образования, при которой для обучения будут задействованы все пространства университета.

"Учебный корпус спроектирован строго функционально и связан со зданиями общежитий теплым переходом. Он также соединен надземным теплым переходом с корпусом университета. Система переходов и коридоров позволит учащимся передвигаться по учебным корпусам, оставаясь внутри, что особенно ценно в холодное время года", - говорится в социальных сетях разработчиков проекта.

Напомним, что именно в одном из корпусов УрФУ и расположится центр управления "Деревня Универсиады". Сам же комплекс разместится в районе Кольцовского тракта на территории студенческого кампуса МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО".

Помимо обучения и проживания, студенты также смогут воспользоваться беговыми дорожками, футбольным полем и спортивными площадками. Более того, в зависимости от проведения того или иного мероприятия, спортивный и актовый залы могут трансформироваться и объединяться.

Помещения учебных классов выходят в зеленые дворики. В здании СУНЦа, как и в студенческих корпусах, также предусмотрены общественные зоны, в том числе и выходы на открытые террасы на этажах.