26 Марта 2021
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Образование Свердловская область
Проект деревни Универсиады в Екатеринбурге (2021) | Фото: АБ &quot;Гордеев - Демидов&quot;

Архитекторы показали, как будет выглядеть студенческий кампус с "Деревней Универсиады"

Архитекторы бюро "Гордеев — Демидов" представили общественности проект деревни Универсиады-2023. Согласно ему, современный учебный блок студенческого кампуса будет включать в себя три части: два корпуса УрФУ по 57,7 тыс. кв.м. и корпус СУНЦа со своими общежитиями на 55 тыс. кв.м. Кампус спроектирован на основе идеи внедрения системы открытого образования, при которой для обучения будут задействованы все пространства университета.

Проект деревни Универсиады в Екатеринбурге(2021)|Фото: АБ "Гордеев - Демидов"

"Учебный корпус спроектирован строго функционально и связан со зданиями общежитий теплым переходом. Он также соединен надземным теплым переходом с корпусом университета. Система переходов и коридоров позволит учащимся передвигаться по учебным корпусам, оставаясь внутри, что особенно ценно в холодное время года", - говорится в социальных сетях разработчиков проекта.

Проект деревни Универсиады в Екатеринбурге(2021)|Фото: АБ "Гордеев - Демидов"Проект деревни Универсиады в Екатеринбурге(2021)|Фото: АБ "Гордеев - Демидов"

Напомним, что именно в одном из корпусов УрФУ и расположится центр управления "Деревня Универсиады". Сам же комплекс разместится в районе Кольцовского тракта на территории студенческого кампуса МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО".

Проект деревни Универсиады в Екатеринбурге(2021)|Фото: АБ "Гордеев - Демидов"

Помимо обучения и проживания, студенты также смогут воспользоваться беговыми дорожками, футбольным полем и спортивными площадками. Более того, в зависимости от проведения того или иного мероприятия, спортивный и актовый залы могут трансформироваться и объединяться.

Помещения учебных классов выходят в зеленые дворики. В здании СУНЦа, как и в студенческих корпусах, также предусмотрены общественные зоны, в том числе и выходы на открытые террасы на этажах.

Проект деревни Универсиады в Екатеринбурге(2021)|Фото: АБ "Гордеев - Демидов"

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Архитекторы показали, как будет выглядеть студенческий кампус с "Деревней Универсиады"

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Теги: Деревня Универсиады, Екатеринбург, общежитие, архитекторы, проект, образование



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