На Украине женщину будут судить за пост о том, что вакцина не проверена

В Коломые Ивано-Франковской области женщину будут судить за то, что на своей странице в Facebook она написала, что вакцина не прошла всех этапов испытания. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

"Это могло вызвать панику среди населения", - говорится в протоколе об административном правонарушении.

Можно заметить, что точно такие же сообщения, что от новых штаммов вакцина может и не защищать, не считаются способствующими панике. Причем их произносят на самом высоком уровне, не приводя никаких аргументов.

Напомним, на Украине уже двое человек умерли вскоре после прививки. Министр здравоохранения Максим Степанов ожидаемо заявил, что вакцина ни при чем. При этом поражает уровень аргументации: в первом случае была острая сердечно-сосудистая недостаточность, во втором - инсульт. Почему это произошло вскоре после прививки, не сказано.

Как уже сообщалось, желающих вакцинироваться на Украине не более четверти населения. По последнему опросу Research & Branding Group, 60% откажутся даже от бесплатной прививки. Ни одна из вакцин не пользуется доверием выше 15-16%, а "Ковишилду" доверяют лишь 3%.

Ранее Facebook и Instagram решили удалять "неправильные" сообщения о вакцинах и коронавирусе, а аккаунты блокировать навсегда. Такие сообщения названы "фейковыми". Так, Instagram удалил аккаунт племянника Джона Кеннеди. Притом что европейские врачи написали открытое письмо, в котором заявили о недостаточных испытаниях вакцин. А власти США признали, что вакцина Pfizer не одобрена и не прошла достаточных испытаний.