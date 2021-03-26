На Украине женщину будут судить за пост о том, что вакцина не проверена

26 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон "об обнулении"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина
Украина, Владимир Зеленский, вакцинация (2021) | Фото: Twitter Владимира Зеленского

На Украине женщину будут судить за пост о том, что вакцина не проверена

В Коломые Ивано-Франковской области женщину будут судить за то, что на своей странице в Facebook она написала, что вакцина не прошла всех этапов испытания. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.
Читайте также:

"Это могло вызвать панику среди населения", - говорится в протоколе об административном правонарушении.

Можно заметить, что точно такие же сообщения, что от новых штаммов вакцина может и не защищать, не считаются способствующими панике. Причем их произносят на самом высоком уровне, не приводя никаких аргументов.

Напомним, на Украине уже двое человек умерли вскоре после прививки. Министр здравоохранения Максим Степанов ожидаемо заявил, что вакцина ни при чем. При этом поражает уровень аргументации: в первом случае была острая сердечно-сосудистая недостаточность, во втором - инсульт. Почему это произошло вскоре после прививки, не сказано.

Как уже сообщалось, желающих вакцинироваться на Украине не более четверти населения. По последнему опросу Research & Branding Group, 60% откажутся даже от бесплатной прививки. Ни одна из вакцин не пользуется доверием выше 15-16%, а "Ковишилду" доверяют лишь 3%.

Ранее Facebook и Instagram решили удалять "неправильные" сообщения о вакцинах и коронавирусе, а аккаунты блокировать навсегда. Такие сообщения названы "фейковыми". Так, Instagram удалил аккаунт племянника Джона Кеннеди. Притом что европейские врачи написали открытое письмо, в котором заявили о недостаточных испытаниях вакцин. А власти США признали, что вакцина Pfizer не одобрена и не прошла достаточных испытаний.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Украине женщину будут судить за пост о том, что вакцина не проверена

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, вакцина, вакцинация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети