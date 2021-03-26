Все депутаты-одномандатники Госдумы Прикамья подали заявки на участие в праймериз "ЕР"

Все действующие депутаты-одномандатники Госдумы от Пермского края заявились на участие в праймериз "Единой России", передает корреспондент Накануне.RU.

Документы для участия в предварительном голосовании сдали депутаты Игорь Шубин (округ №58), Алексей Бурнашов (округ №59) и Дмитрий Скриванов (округ №60) и Дмитрий Сазонов (округ №61).

Само голосование пройдет с 24 по 30 мая. Все, кто желает проголосовать, смогут сделать это через портал "Госуслуги". Победители предварительного голосования будут представлять "Единую Россию" на выборах.