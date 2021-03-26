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Общество За рубежом
Папа римский Франциск, содомия, гомосексуализм (2016) | Фото: rusprav.tv

Немецкие римо-католики восстали против Ватикана и требуют "благословлять" содомитов

После опубликования Ватиканом документа Конгрегации доктрины веры (известной в прошлом как инквизиции), в котором, в частности, говорится о запрете "благословлять" сожительство содомитов, против него запротестовали многие римо-католики в Европе и особенно в Германии.
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За несколько дней протест против документа подписали более 2 тыс. немецких клириков - это четверть от всех клириков в Германии. Они требуют "благословлять" содомитов, невзирая на Библию, в которой многократно и однозначно говорится о мужеложстве как смертном грехе, делающем невозможным спасение души.

Глава немецких римо-католиков Георг Бетцинг заявил, что документ препятствует "прогрессу богословских и гуманитарно-научных знаний", и фактически пригрозил, что будет игнорировать его. И римо-католическая церковь обязана благословлять всех, кто этого просит.

Интересно, что осенью Франциск в иезуитской манере поддержал содомские "браки". Это было не официальное заявление, а интервью, которое позже Ватикан объявил не так понятым и т.п. Но шаг был сделан. Теперь Фанциск получает в руки козырь для дальнейшего продвижения содомии под предлогом "голоса общественности".

Отметим, что все это стало возможным в результате переворота, совершенного на Втором Ватиканском соборе (1962-1965), когда был взят курс на "аджорнаменто" - обновленческое приспособление к новым веяниям.

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Немецкие римо-католики восстали против Ватикана и требуют "благословлять" содомитов

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Теги: ватикан, содомия, гомосексуализм



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