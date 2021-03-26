Эксперты: Россиян ждут в 30 странах, но реально доступно не более 10 направлений

Туристическая индустрия постепенно выходит из кризиса. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заявил вице-президент Российского Союза Туриндустрии Юрий Барзыкин.

По его словам, пока что преобладают внутренние направления, но ожидается и рост зарубежных.

"Мы буквально вчера были свидетелями, что еще в несколько стран возобновилось авиасообщение. Россиян ждут сегодня более чем в 30 странах. Но они туда могут въезжать только по разным регламентам: тестам, вакцинации, самоизоляции. Поэтому реально сегодня доступно не более десятка направлений на выездном рынке", - отметил Барзыкин.

По его данным, на российском внутреннем рынке в бронированиях и продажах на майские праздники лидируют юг страны и Черноморское побережье. Эксперт напомнил, что Греция должна открыться с 14 мая, Кипр - с 1 апреля.

"Обещают открыться и другие страны Средиземноморья. Так что я уверен, что к осени эта история уже развернется", - добавил Юрий Барзыкин.

Как сообщил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, сейчас в Свердловской области успешно идут бронирования по турецкому направлению.

"Хотя у меня есть определенное беспокойство в связи с некоторой информацией по росту заболеваемости в отдельно взятых регионах Турции. Мы ожидаем с нетерпением открытия других направлений", - рассказал он.

В качестве стран, куда в ближайшее время лучше поехать отдыхать в сложившейся ситуации, эксперт назвал Россию, Израиль и Чехию.

"Туризм дарит прекрасные эмоции, великолепные воспоминания, глубокие интересные познания. А выбор уже оставим за туристом", - заключил Михаил Мальцев.

Как сообщало Накануне.RU, ранее свердловские власти призвали жителей региона отказаться от зарубежных курортов в этом году.