В больнице Пскова произошел пожар: пациент закурил в кислородной маске

В Псковской городской больнице произошел пожар, пострадали два человека.

ЧП произошло в пульмонологическом отделении. 20 человек было эвакуировано, сообщили в МЧС.

Baza пишет, что 70-летний пациент в кислородной маске закурил в палате, около его лица произошел хлопок.

По данным телеграм-канала, медсестры эвакуировали пациентов прямо на руках. Кроме курильщика, который получил множественные ожоги и находится в реанимации, пострадала женщина — она надышалась дымом.