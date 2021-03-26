Инициатор появления медицинской фракции в гордуме Екатеринбурга подарил оборудование онкодиспансеру

Депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев приобрел для областного онкологического диспансера два кресла-коляски, 15 пульсоксиметров и кресло для забора крови. Об этом он рассказал в социальных сетях.

"Руководство окнодиспансера организовало службу сопровождения маломобильных пациентов. Теперь специалисты могут обеспечить полный цикл сопровождения: оформят автомобильный пропуск на территорию онкодиспансера, подъедут с креслом-коляской прямо к машине, сопроводят на прием в поликлинику, в диагностические кабинеты, помогут с укладкой при проведении КТ или МРТ", - рассказывает депутат.

По словам депутата, помощь диспансеру стала возможной благодаря появлению в гордуме медицинской фракции, инициатором которой и выступил Вихарев. О поддержке медучреждений со стороны депутатов узнали волонтеры ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй", после чего и обратились в группу "Помощь и содействие учреждениям здравоохранения г. Екатеринбурга".

"В ближайшее время состоится первое заседание медицинской фракции, на котором мы с коллегами-депутатами обсудим дорожную карту помощи больницам и поликлиникам. Обязательно расскажу об этом подробно", - пообещал Вихарев.

Напомним, что медицинская фракция в городской думе Екатеринбурга появилась 3 марта. В нее входят: Алексей Вихарев, Михаил Вечкензин, Дмитрий Николаев и Сергей Мелехин.