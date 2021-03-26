Минфин хочет расширить "Семейную ипотеку под 6%" на ИЖС

Минфин внес в правительство законопроект, расширяющий действие "Семейной ипотеки под 6%" на строительство частных домов.

Речь идет об ипотечных кредитах, которые выдаются на приобретение земельного участка под строительство жилых домов или строительство частного дома на уже имеющемся участке.

"Расширение программы поможет большему числу семей с детьми улучшить свои жилищные условия. Рассчитываем, что дополнительно будет выдано порядка 20 тыс. кредитов для строительства индивидуальных жилых домов на сумму около 79 млрд рубю с первоначальным взносом от 15%", - рассказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

За время действия программы выдано 129,4 тыс. кредитов на сумму 344,3 млрд руб. Субсидий из федерального бюджета на данный момент предоставлено на сумму 6,7 млрд руб.

На льготную ипотеку со ставкой не выше 6% могут рассчитывать семьи, в которых второй или последующий ребенок появился после 1 января 2018 года.