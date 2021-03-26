Путин поручил защитить минимальный доход россиян от списания по долгам

Президент России Владимир Путин рекомендовал защитить от взыскания по долгам минимальный доход граждан. Такое поручение глава государства дал на встрече с лидерами думских фракций, сообщает пресс-служба Кремля.

Депутатам предложено подготовить совместно с правительством и принять в весеннюю сессию федеральный закон, предусматривающий "защиту от списания со счетов граждан в порядке исполнительного производства денежных средств, составляющих минимальный доход таких граждан".

Ранее сообщалось, что россияне стали хуже обслуживать свои кредиты в 2020 году. Количество должников с просроченными потребительскими кредитами за год выросло на 8% и на конец января достигло 5,4 млн человек, тогда как в прежние годы прирост вышедших на просрочку заемщиков не превышал 4–5%.

Сейчас доля ежемесячных доходов, которые россияне направляют на погашение просроченных долгов, не превышает 10%, тогда как до начала эпидемии этот показатель составлял около 20%, посчитали в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.