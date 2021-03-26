26 Марта 2021
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Происшествия Челябинская область
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokat-pro.spb.ru

На Южном Урале экс-главу района подозревают в присвоении более 300 тысяч рублей

Бывший глава Катав-Ивановского района Евгений Киршин подозревается в присвоении денежных средств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Нарушения были выявлены в ходе проверки КСП области.

По версии следствия, до января 2021 года подозреваемый издавал незаконные распоряжения на начислении себе и другим муниципальным служащим премиальных выплат. Таким образом, было похищено более 300 тыс. руб. Деньгами подозреваемый распорядился по собственному усмотрению.

В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Напомним, в ноябре 2020 г. в Катав-Ивановском районе сорвали выборы главы муниципалитета. Большинство депутатов проголосовали против единственного кандидата действующего главы района Евгения Киршина, который руководил муниципалитетом с 2011 года. В муниципалитете был объявлен повторный конкурс, в котором приняли участие 13 человек, в том числе и действующий глава района Евгений Киршин. Однако позже Киршин добровольно отозвал свою кандидатуру. Победителями стали Николай Шиманович и Сергей Харитонов. 28 января перед голосованием Харитонов снял свою кандидатуру, в результате депутаты единогласно проголосовали за Шимановича.

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На Южном Урале экс-главу района подозревают в присвоении более 300 тысяч рублей

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Теги: экс-глава, Евгений Киршин, уголовное дело, премии,



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