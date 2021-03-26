Правительство проиндексирует социальные пенсии на 3,4%

Правительство с 1 апреля проиндексирует на 3,4% социальные пенсии россиян. На эти цели в бюджете Пенсионного фонда России предусмотрено 12,8 млрд руб. Индексация затронет более 3,9 млн человек.

Размер индексации рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года. После ее проведения средний размер социальной пенсии составит 10 183 руб., говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Сейчас социальные пенсии получают граждане, которые не имеют достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Также их получают люди с инвалидностью и потерявшие кормильца.

Стоит отметить, что индексация в 3,4% не покрывает инфляцию, которая в прошлом году составила 4,9%, к 15 марта 2021 года годовая инфляция составляла уже 5,8%.