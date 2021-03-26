Глава минсельхоза Пермского края уходит в отставку

Глава минсельхоза Пермского края Оксана Бреднева покидает свой пост. Информацию об отставке министра Накануне.RU подтвердили в пресс-службе краевого правительства.

Сегодня у нее последний рабочий день. Ранее сообщалось, что отставка обусловлена личными причинами и не связана с оценкой профессиональной деятельности Бредневой.

Напомним, Оксана Бреднева возглавила министерство сельского хозяйства в качестве "и.о." в июне 2019 года. На этом посту она сменила Александра Козюкова, который в конце мая 2019-го возглавил управление Россельхознадзора по Пермскому краю. В сентябре экс-губернатор Пермского края Максим Решетников окончательно утвердил Бредневу в качестве министра. До прихода на госслужбу Оксана Бреднева работала исключительно в региональных бизнес-структурах.