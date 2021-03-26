Суд оштрафовал Ройзмана на 40 тысяч за участие в январских митингах

26 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон "об обнулении"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область
Евгений Ройзман (2021) | Фото: Накануне.RU

Суд оштрафовал Ройзмана на 40 тысяч за участие в январских митингах

Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил бывшему главе Екатеринбурга Евгению Ройзману 40 тыс. руб. штрафа. Его обвинили в участии в несогласованных акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые прошли 23 и 31 января. За каждую акцию ему "дали" по 20 тыс.

Сам Ройзман свое участие в именно незаконной акции не подтвердил, так как, по его мнению, обычное нахождение на улице вблизи места проведения подобных мероприятий не является наказуемым с точки зрения закона.

"Вину не признаю. Я был на улице, шел пешком от улицы Энгельса мимо библиотеки Белинского и гостиницы "Центральной". В этот момент я еще ничего не нарушал. Потом дошел до Октябрьской площади. Я там находился совершенно сознательно. Я свободный человек, в свободной стране. Я не сделал ничего плохого, и никто мне не может запретить выходить на улицу тогда, когда я считаю нужным. Это мое право, оно даровано мне Конституцией и просто по праву рождения как гражданину России. Я не сделал ничего плохого, поэтому я не понимаю, что я вообще здесь делаю. Совершенно нормальные люди, ни одного пьяного, ни одного конфликта. Это даже акцией какой-то назвать нельзя. Люди вышли и выразили свое мнение. Это даровано каждому гражданину Конституцией – собираться мирно и без оружия", – заявил Ройзман.

Он также подчеркнул, что выполнил требования полиции разойтись, хоть и считает их незаконными. Более того, по словам бывшего мэра, люди расходились и без помощи правоохранительных органов, поскольку на улице в тот день было минус 30 и "митингующие" попросту замерзали. Сам же Ройзман 23 числа ушел с Октябрьской площади сразу после того, как убедился, что "никто никого не бьет и не задерживает". Всего на площади он провел не больше часа.

В свою очередь защитник подсудимого Юлия Федотова заявила, что дело было возбуждено только из-за громкого имени ее подзащитного, поскольку "власть видит в нем какую-то реальную угрозу".

"Все все понимают. Он единственный всенародно избранный мэр, который был абсолютно открыт, не ездил в кортежах, поддерживал оппозицию, со всеми дружил. Это единственное, за что его судят, а не за митинги. Никакого вреда данное публичное мероприятие не повлекло. Именно поэтому я считаю, что делопроизводство в отношении Ройзмана можно уже прекратить в связи с его малозначительностью. Оно не несет каких-либо негативных последствий для общества", - заявила юрист.

На это майор полиции Сергей Краснов попросил перестать разводить "цирк" в зале суда и отметил, что Евгений Ройзман оказался в числе тех, чье нарушение было выявлено и задокументировано в законном порядке. Более того, несмотря на то, что подсудимый заявляет о "невинности" и отсутствии негативных последствий от акций в виде каких-либо разрушений и травм среди людей, эти мероприятия "были достаточно резонансными, как в Екатеринбурге, так и на территории всей России", в результате которых было задержано много граждан за несоблюдение требований полиции.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Суд оштрафовал Ройзмана на 40 тысяч за участие в январских митингах

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Ройзман, Навальный, митинг, акция, суд, штраф



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети