Суд оштрафовал Ройзмана на 40 тысяч за участие в январских митингах

Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил бывшему главе Екатеринбурга Евгению Ройзману 40 тыс. руб. штрафа. Его обвинили в участии в несогласованных акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые прошли 23 и 31 января. За каждую акцию ему "дали" по 20 тыс.

Сам Ройзман свое участие в именно незаконной акции не подтвердил, так как, по его мнению, обычное нахождение на улице вблизи места проведения подобных мероприятий не является наказуемым с точки зрения закона.

"Вину не признаю. Я был на улице, шел пешком от улицы Энгельса мимо библиотеки Белинского и гостиницы "Центральной". В этот момент я еще ничего не нарушал. Потом дошел до Октябрьской площади. Я там находился совершенно сознательно. Я свободный человек, в свободной стране. Я не сделал ничего плохого, и никто мне не может запретить выходить на улицу тогда, когда я считаю нужным. Это мое право, оно даровано мне Конституцией и просто по праву рождения как гражданину России. Я не сделал ничего плохого, поэтому я не понимаю, что я вообще здесь делаю. Совершенно нормальные люди, ни одного пьяного, ни одного конфликта. Это даже акцией какой-то назвать нельзя. Люди вышли и выразили свое мнение. Это даровано каждому гражданину Конституцией – собираться мирно и без оружия", – заявил Ройзман.

Он также подчеркнул, что выполнил требования полиции разойтись, хоть и считает их незаконными. Более того, по словам бывшего мэра, люди расходились и без помощи правоохранительных органов, поскольку на улице в тот день было минус 30 и "митингующие" попросту замерзали. Сам же Ройзман 23 числа ушел с Октябрьской площади сразу после того, как убедился, что "никто никого не бьет и не задерживает". Всего на площади он провел не больше часа.

В свою очередь защитник подсудимого Юлия Федотова заявила, что дело было возбуждено только из-за громкого имени ее подзащитного, поскольку "власть видит в нем какую-то реальную угрозу".

"Все все понимают. Он единственный всенародно избранный мэр, который был абсолютно открыт, не ездил в кортежах, поддерживал оппозицию, со всеми дружил. Это единственное, за что его судят, а не за митинги. Никакого вреда данное публичное мероприятие не повлекло. Именно поэтому я считаю, что делопроизводство в отношении Ройзмана можно уже прекратить в связи с его малозначительностью. Оно не несет каких-либо негативных последствий для общества", - заявила юрист.

На это майор полиции Сергей Краснов попросил перестать разводить "цирк" в зале суда и отметил, что Евгений Ройзман оказался в числе тех, чье нарушение было выявлено и задокументировано в законном порядке. Более того, несмотря на то, что подсудимый заявляет о "невинности" и отсутствии негативных последствий от акций в виде каких-либо разрушений и травм среди людей, эти мероприятия "были достаточно резонансными, как в Екатеринбурге, так и на территории всей России", в результате которых было задержано много граждан за несоблюдение требований полиции.