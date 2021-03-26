На Сахалине в общежитии вуза двое студентов погибли из-за удара тока

В Южно-Сахалинске двое студентов местного вуза (18 и 19 лет) погибли в общежитии от удара током. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

"Тела двух молодых людей обнаружены в одной из секций общежития учебного заведения, расположенного по ул. Крюкова в г. Южно-Сахалинске, без признаков жизни утром 26 марта 2021 года. По предварительным данным причиной смерти могла явиться электротравма", - говорится в сообщении регионального управления СКР.

По данным telegram-канала Life Shot, один из студентов принимал душ. Затем студенты из соседних комнат услышали крик, прибежали в душевую, увидели упавшего молодого человека. Один из товарищей попытался поднять пострадавшего, схватился за водонагреватель и тоже получил удар током.

После трагедии губернатор региона распорядился проверить работу электрического оборудования во всех казенных учреждениях. Семьям погибших студентов выделят по 500 тыс. руб.

"В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям должностных лиц учебного заведения, ответственных за безопасность работы электрооборудования, а также должностных лиц надзирающих органов", - отметили в СКР.