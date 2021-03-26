Глава ЕК заявила о начале третьей волны коронавируса в Евросоюзе

Евросоюз находится в начале третьей волны распространения коронавирусной инфекции COVID-19, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что ситуация вызывает беспокойство и добавила, что число выявленных случаев заражения во многих странах ЕС снова растет.

Последнее обстоятельство, по мнению главы ЕК, подчеркивает важность вакцинации, пишет Regnum.

В ВОЗ еще в ноябре прошлого года сообщили, что Европе может угрожать третья волна распространения COVID-19, если страны не создадут необходимую инфраструктуру для борьбы с вирусом. Отмечалось, что очередная волна может случиться в начале 2021 года.