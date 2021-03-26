26 Марта 2021
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Кулак (2020) | Фото: Накануне.RU

Вместо девушки шесть парней: екатеринбуржец поехал на свидание, но был избит и ограблен

На екатеринбуржца напали при попытке похода в гости.

Молодой парень, очень устав от "невыносимой легкости бытия", решил навестить незнакомую ему барышню. Любитель развлечений для этой цели зашел в одну из групп так называемых "вписок". На просторах паблика юнца соблазнительно сманила надпись: "Впишу. Я с подругой". Когда парень приехал в один из домов на Эльмаше, то не стал просить встретить его, а просто позвонил в домофон и его впустили. Как передает корреспондент Накануне.RU, вместо двух привлекательных девушек на этом рандеву уральского Казанову встретила толпа парней.

Пострадавший екатеринбуржец, который поехал на свидание к девушке и был избит(2021)|Фото: vk.com

Вчера шестеро парней в квартире по адресу: улица Старых Большевиков, 16 накинулись на неосторожного ловеласа и стали избивать. Также любителя авантюр ограбили, забрав все имеющиеся деньги. Со слов парня, у него было с собой 3 тыс. руб.

"Мне разбили губу и били руками и ногами по телу. Когда я поехал туда, то даже не предполагал, что люди могут на такое пойти", - рассказывает Антон. Для того, чтобы заманить парня, ему прислали фото девушки.

В настоящий момент парень жаждет разобраться со своими обидчиками. Пострадавший намерен обратиться в полицию.

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Вместо девушки шесть парней: екатеринбуржец поехал на свидание, но был избит и ограблен

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Теги: Екатеринбург, избиение, обман, грабеж



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