Вместо девушки шесть парней: екатеринбуржец поехал на свидание, но был избит и ограблен

На екатеринбуржца напали при попытке похода в гости.

Молодой парень, очень устав от "невыносимой легкости бытия", решил навестить незнакомую ему барышню. Любитель развлечений для этой цели зашел в одну из групп так называемых "вписок". На просторах паблика юнца соблазнительно сманила надпись: "Впишу. Я с подругой". Когда парень приехал в один из домов на Эльмаше, то не стал просить встретить его, а просто позвонил в домофон и его впустили. Как передает корреспондент Накануне.RU, вместо двух привлекательных девушек на этом рандеву уральского Казанову встретила толпа парней.

Вчера шестеро парней в квартире по адресу: улица Старых Большевиков, 16 накинулись на неосторожного ловеласа и стали избивать. Также любителя авантюр ограбили, забрав все имеющиеся деньги. Со слов парня, у него было с собой 3 тыс. руб.

"Мне разбили губу и били руками и ногами по телу. Когда я поехал туда, то даже не предполагал, что люди могут на такое пойти", - рассказывает Антон. Для того, чтобы заманить парня, ему прислали фото девушки.

В настоящий момент парень жаждет разобраться со своими обидчиками. Пострадавший намерен обратиться в полицию.