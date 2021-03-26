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Общество
прививка от кори, корь, вакцинация, врач, игла, шприц (2016) | Фото: Puzkarapuz.ru

"Эксперименты на людях". Европейские врачи требуют прекратить вакцинацию до проведения подробных исследований

Более 80 европейских врачей написали открытое письмо исполнительному директору Европейского медицинского агентства (ЕМА) по поводу безопасности вакцин. Они отмечают, что поддерживают использование новых медицинских вмешательств, которые разрабатываются и внедряются в медицинскую практику после получения информированного согласия пациентов. Но в данном случае информированное согласие принципиально не может быть дано, поскольку полной информации о вакцинах нет.
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Врачи указывают, что после вакцинации генно-инженерными вакцинами возникает широкий спектр побочных эффектов, включая смерти, которые подробно не исследуются, а все списывается на возраст, хронические болезни пациентов и т.п. Поэтому они просят дать ответы на ряд вопросов. Их всего семь, и они носят специфический медицинский характер. Но общий смысл сводится к тому, что новые вакцины могут вызывать ряд проблем с иммунной и кровеносной системой. И нужны доказательства того, что это все должным образом исследовалось.

Если доказательств нет, то врачи требуют отозвать разрешение на использование генно-инженерных вакцин до проведения настоящих исследований об их безопасности.

"Существуют серьезные опасения, что одобрение вакцин COVID-19 было преждевременным и безрассудным, и что введение вакцин представляет собой эксперименты на людях, что является нарушением Нюрнбергского кодекса", - пишут медики.

Письмо было оставлено без ответа, потому что в нем говорилось о публикации в открытом доступе в случае игнорирования. ЕМА лишь заверяет, что вакцины безопасны, не приводя никаких доказательств. Хотя ученые в Норвегии и позже в Германии пришли к выводу, что, например, вакцина "АстраЗенека" вызывает у некоторых людей образования тромбов.

Ранее за нарушении Нюрнбергского кодекса был подан иск против Израиля, где граждан фактически принуждают к вакцинации.

Напомним, в Израиле после вакцинации резко выросла смертность у привитых, а почти 40% умерших в начале марта от коронавируса были полностью вакцинированы. В США после вакцинации умерли уже более 2,2 тыс. человек, большинство из которых умерли в первые два дня после укола. В Европе также многочисленны случаи резкого роста смертности среди стариков после вакцинации. Примечательно, что даже власти США признали, что вакцина Pfizer не одобрена и не прошла достаточных испытаний.

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"Эксперименты на людях". Европейские врачи требуют прекратить вакцинацию до проведения подробных исследований

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Теги: вакцина, вакцинация, ЕС



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