Общественники предложили запретить покупателям с детьми продажу алкоголя и сигарет

Детский омбудсмен Татарстана, глава Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой запретить продавать алкоголь и сигареты покупателям, пришедшим в магазин с детьми. Об этом говорится в письме Волынец на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова, передает RT.

Общественница считает, что покупка алкоголя и табака при детях может вызывать у последних интерес, который может перерасти в пристрастие к курению и употреблению спиртного.

Волынец кивает на Минздрав, который всячески пытается сократить потребление алкоголя среди молодежи.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части введения запрета на продажу данных товаров покупателям, которые пришли в магазин вместе со своими несовершеннолетними детьми", — отмечается в письме.

Напомним, недавно общественный совет при Росалкоглоьрегулировании возглавил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Первым делом о создал рабочую группу по профилактике пьянства и алкоголизма среди подростков и молодежи.