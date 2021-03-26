Санкции против России раскололи надвое администрацию США

В администрации президента США Джо Байдена разделились мнения по поводу составления пакета новых санкций против России, пишет Financial Times.

По данным издания, сформировались две группы: в первой — сторонники жесткой линии, во второй — кадровые бюрократы из Минфина и Госдепа. Последние в принципе согласны с введением санкций, однако опасаются возможного негативного влияния на американскую экономику.

Отмечается, что Байден, хоть и демонстрирует приверженность сторонникам жесткой линии, но вряд ли будет вводить санкции против кого-то кроме ряда бизнесменов и чиновников не самого высокого ранга, передает Regnum.

США и Великобритания ведут консультации по поводу новых ограничений: от санкций в отношении российских бизнесменов до рестрикций, связанных с суверенным долгом страны. При этом Лондон намерен действовать через Организацию по запрещению химического оружия, побуждая ее оказывать давление на российские власти. Также Великобритания в ближайшие недели собирается обсудить вопрос возможных санкций с Францией и Германией.