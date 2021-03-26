Названа доля москвичей, имеющих иммунитет к коронавирусу

Около 44% жителей Москвы имеют иммунитет к коронавирусу, сообщила РИА Новости заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, это высокий показатель, который может позволить москвичам вести нормальную жизнь с минимальными ограничениями.

Всего в Москве первым компонентом вакцины привит почти 1 млн человек. Около 80% из них уже привиты вторым.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве пожилые люди стали чаще заражаться коронавирусом. Хотя в целом наблюдается положительная динамика – общее число заболевших снижается.

Градоначальник считает, что к такому результату привело и большое число переболевших, и вакцинация.