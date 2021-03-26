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Общество За рубежом
Лондон, Англия, Великобритания (2017) | Фото: www.0564.ua

Англиканская церковь может ввести квоту для этнических меньшинств в духовенстве

Англиканская церковь Британии планирует установить квоту для этнических меньшинств в духовенстве и реформироваться в соответствии с "антирасистскими" принципами. Об этом говорится в церковном отчете по борьбе с расизмом, сообщает Сhristianpost.
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В прошлом году глава Всемирного сообщества англиканских церквей архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби принес извинения за расистское прошлое и инициировал изменения в Англиканской церкви. Ее главой, напомним, является английская королева.

Журнал The Spectator опубликовал выдержки из отчета, официальная публикация которого намечена на конец апреля. В нем предлагается установить квоту для расовых и этнических меньшинств в духовенстве, изменить программы обучения в церковных школах и разрушить все "неправильные" памятники. Все списки кандидатов должны включать минимум одного кандидата по расово-этнической квоте, а в каждом регионе должен избираться минимум один такой кандидат. Планируется со временем довести уровень этнических меньшинств до 30%.

Для реформы системы образования планируется учредить новую церковную "службу расовой справедливости", которая будет надзирать за справедливостью. Духовенство обязано снести все "неправильные" статуи, вдохновляясь разрушением памятников в США и странах Европы, говорится в отчете.

Многие в англиканской церкви не одобряют этой затеи. Они указывают, что почти все в Британии построено на сомнительные средства. К слову, сама Британская империя поднялась как раз на работорговле и грабеже колоний.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году Джастин Уэлби заявил, что изображение Христа белым является "расизмом" и с этим будут бороться.

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Англиканская церковь может ввести квоту для этнических меньшинств в духовенстве

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Теги: церковь, расизм, Британия



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