Англиканская церковь может ввести квоту для этнических меньшинств в духовенстве

Англиканская церковь Британии планирует установить квоту для этнических меньшинств в духовенстве и реформироваться в соответствии с "антирасистскими" принципами. Об этом говорится в церковном отчете по борьбе с расизмом, сообщает Сhristianpost.

В прошлом году глава Всемирного сообщества англиканских церквей архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби принес извинения за расистское прошлое и инициировал изменения в Англиканской церкви. Ее главой, напомним, является английская королева.

Журнал The Spectator опубликовал выдержки из отчета, официальная публикация которого намечена на конец апреля. В нем предлагается установить квоту для расовых и этнических меньшинств в духовенстве, изменить программы обучения в церковных школах и разрушить все "неправильные" памятники. Все списки кандидатов должны включать минимум одного кандидата по расово-этнической квоте, а в каждом регионе должен избираться минимум один такой кандидат. Планируется со временем довести уровень этнических меньшинств до 30%.

Для реформы системы образования планируется учредить новую церковную "службу расовой справедливости", которая будет надзирать за справедливостью. Духовенство обязано снести все "неправильные" статуи, вдохновляясь разрушением памятников в США и странах Европы, говорится в отчете.

Многие в англиканской церкви не одобряют этой затеи. Они указывают, что почти все в Британии построено на сомнительные средства. К слову, сама Британская империя поднялась как раз на работорговле и грабеже колоний.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году Джастин Уэлби заявил, что изображение Христа белым является "расизмом" и с этим будут бороться.