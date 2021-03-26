Макрон обвинил Россию и Китай в развязывании "мировой войны" за влияние в обмен на вакцины

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Россию и Китай в развязывании "мировой войны нового типа". Якобы, эти страны пытаются через поставки вакцин получить влияние. "Нам нужен суверенитет в этом вопросе. Мы должны сами производить вакцины", - заявил Макрон после окончания виртуального саммита глав ЕС.

Он также объявил, что поддерживает экспортный контроль в отношении европейских компаний, которые еще не выполнили контрактные обязательства по поставкам вакцины от коронавируса в Европе, а уже налаживают поставки за границы союза.

"Это конец наивности. Я поддерживаю механизм экспортного контроля. Мы должны заблокировать весь экспорт до тех пор, пока фармкомпании не выполнят свои обязательства перед европейцами", - заявил Макрон. Он добавил, что Евросоюз поздно начал наращивать производство вакцин и собственно вакцинацию, но этим летом наверстает упущенное и станет крупнейшим производителем вакцин в мире.

Он также добавил, что ЕС, в отличие от других стран, до сих пор большую часть вакцин производил на экспорт, а не осталял себе: "Европа – не эгоистичный континент. Нас обвиняют в эгоизме. Неправда! Мы не контролировали поставки наших производителей. Но мы увидели, что США стремятся защитить собственное производство вакцин, что Великобритания не экспортировала значительную часть доз. Поэтому и мы внедрим механизм экспортного контроля".