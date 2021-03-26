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Политика В России
Юлия Галямина (2020) | Фото: galiamina.ru

Юлию Галямину лишили депутатского мандата

Совет муниципальных депутатов депутатов Тимирязевского округа Москвы досрочно лишил Юлию Галямину депутатского мандата.

"Единая Россия" полным составом проголосовала за лишение меня депутатских полномочий", - сообщила Галямина в Telegram, добавив, что обжалует результаты голосования совета.

11 марта Московский городской суд отказал в жалобе защиты Галяминой на приговор Тверского районного суда по делу о неоднократном нарушении правил проведения митингов по так называемой "дадинской статье". Галямина была признана виновной и получила условный срок два года. Представители обвинения просили назначить ей три года колонии.

Галямину обвиняли в неоднократных призывах к протестам и участии в них по ст. 212.1 УК. Эта статья действует с 2014 года и неоднократно подвергалась критике юристов и правозащитников. Статью называют "дадинской" по имени первого осужденного (и позже реабилитированного) Ильдара Дадина.

"Позорнейший спектакль - лишение Юлии Галяминой депутатского мандата на совете мундепов "Тимирязевский" - создает очень нехороший прецедент, - комментирует ситуацию экс-депутат Госдумы Дарья Митина в своем телеграм-канале. - Теперь можно лишать мандата (который, кстати, не "ЕР" выдавала и не прокуратура, а избиратели человека наделили) по любому поводу и без оного, было бы желание".

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Юлию Галямину лишили депутатского мандата

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Теги: юлия галямина, депутатский мандат



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