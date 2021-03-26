26 Марта 2021
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Общество Свердловская область
медслужба, скорая, ковид, медицина, фонд святой екатерины, коронавирус, медики,коронавирус (2021) | Фото: Фонд святой Екатерины

Екатеринбургские водители "скорых" вернулись с аутсорсинга обратно в штат

Начиная с 1 апреля водители пяти подстанций "скорой помощи" Екатеринбурга перейдут из компании-аутсорсера "Феникс-Логистика" обратно в штат службы. Это стало возможным благодаря помощи меценатов, обеспечивших пополнение автопарка, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, что из-за дефицита автомобилей "скорой помощи" в период пандемии, было принято решение о частичном переводе службы на аутсорсинг. Недостающие авто были предоставлены частной компанией. Техобслуживание машин и трудоустройство водителей также легло на плечи аутсорсера.

"Из 126 бригад у нас 30 работали на автомобилях, обслуживаемых по аутсорсингу. В период пандемии парк был укреплен тремя десятками укомплектованных всем необходимым машин, за что мы очень благодарны меценатам", – отметил главный врач станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев.

Обновить автопарк в период пандемии помог Фонд Святой Екатерины, что впоследствии и позволило вернуться с аутсорсинга в структуру службы экипажей. При этом, по словам, Пушкарева, данная процедура совершенно не требует каких-либо затрат, поскольку на станции продолжает функционировать собственное автохозяйство с ремонтной базой, куда и перейдут новые авто.

"Скорая" в регионе приходила и продолжает приходить на помощь свердловчанам. Это безусловный приоритет. И для достижения этой цели могут применяться различные механизмы, в том числе и аутсорсинг. Если ситуация меняется, от такого инструмента можно отказаться. Это нормальная практика", – пояснили в минздраве Свердловской области.

Напомним, что в Екатеринбурге снова возникли задолженности по зарплатам перед водителями "скорой помощи" подстанции № 3, расположенной на улице Машиностроителей. Якобы задолженности существуют перед всеми сотрудниками подстанций, находящихся в ведении ООО "Феникс-Логистика". По данным источника Накануне.RU, свои кровно заработанные деньги недополучили 70 человек.

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Екатеринбургские водители "скорых" вернулись с аутсорсинга обратно в штат

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Теги: Екатеринбург, аутсорсинг, скорая помощь, штат



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