Минздрав Прикамья прокомментировал жалобы медиков из больницы им. Тверье

26 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон "об обнулении"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Приволжский ФО Пермский край
врачи исследования аппаратура анализы (2015) | Фото:

Минздрав Прикамья прокомментировал жалобы медиков из больницы им. Тверье

Минздрав Пермского края рассмотрел обращение коллектива пермской больницы имени Тверье к губернатору Дмитрию Махонину, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В частности, министерство опровергло данные о низких зарплатах врачей и медперсонала - ранее сотрудники больницы жаловались, что их оклады и зарплаты меньше, чем в других крупных больницах края.

"По сводным данным о среднемесячной заработной плате отдельных категорий медицинского персонала в крупнейших клиниках краевого центра, средняя заработная плата в ГКБ им. Тверье является одной из самых высоких за 2020 год. Эта тенденция сохраняется и в текущем году: за январь-февраль 2021 года средняя зарплата врачей составила 76 650 рублей в месяц, у среднего медперсонала - 45 101 руб., у младшего - 36 218 руб., что соответствует "дорожной карте". Для сравнения: заработная плата в государственных учреждениях Пермского края в первые два месяца 2021 года в среднем составила: у врачей - 67 728 руб., у среднего медперсонала - 35 808 руб., у младшего - 30 698 руб.", - говорится в сообщении.

Кроме того, в минздраве прокомментировали информацию о дефиците оснащения и отсутствия ремонтов. По данным ведомства, в прошлом году в больнице провели капитальный ремонт цокольного этажа операционного корпуса (авторы письма сообщали, что ремонт хирургического приемника был выполнен с многочисленными недоделками, которые до сих пор не устранены - примеч. ред.), в здании акушерского корпуса заменили оконные блоки, провели монтаж системы вентиляции в здании нефрологического корпуса, текущий ремонт в здании по ул. Никулина, 10 для организации работ по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также текущий ремонт помещений терапевтического отделения в здании стационара по ул. Подлесная, 6 .

Также в больницу приобрели новое оборудование - насосы инфузионные в количестве 12 единиц, пульсоксиметры в количестве 22 единиц, аппарат ИВЛ, увлажнители кислорода в количестве 75 единиц, концентратор кислорода для организации работ по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В этом году планируется отремонтировать помещения на первом этаже хирургического корпуса с подвалом и техническим этажом под размещение компьютерного томографа, заменить лифты в хирургическом корпусе, провести капитальный ремонт мягкой кровли акушерского корпуса - по ул. Братьев Игнатовых, 2. В добавок планируется разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт защитных сооружений гражданской обороны по адресу ул. Братьев Игнатовых, 2.

Будет закуплено 45 единиц медицинского оборудования в рамках борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В минздраве отмечают, что больница им. Тверье - единственное учреждение, которое с 2018 года не смогло полностью обеспечить переход ведения бухгалтерского учета в части начисления заработной платы ЕИСУФХД (облачной бухгалтерии), тем самым поставив под угрозу реализацию и внедрение проекта единой информационной системы.

"Для того, чтобы перейти на работу в облачную бухгалтерию с 2021 года, работникам расчетной службы больницы им. Тверье приходилось начислять заработную плату в двух программах, тем самым выполняя двойную нагрузку. Так, по результатам анализа работы ЕИС УФХД были выявлены многочисленные нарушения в части ведения бухгалтерского и кадрового учета. Руководством учреждения было принято решение передать учетные функции сторонней организации. По результатам торгов, ЦБУ должно заключить договор на ведение бухгалтерского и кадрового учета с 1 апреля 2021 года", - прокомментировали в ведомстве.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Минздрав Прикамья прокомментировал жалобы медиков из больницы им. Тверье

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: минздрав, обращение, больница имени Тверье, врачи



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.03.2021 12:25 Мск В Перми медработники пожаловались губернатору на низкие зарплаты и устаревшее оборудование

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети