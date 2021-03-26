Минздрав Прикамья прокомментировал жалобы медиков из больницы им. Тверье

Минздрав Пермского края рассмотрел обращение коллектива пермской больницы имени Тверье к губернатору Дмитрию Махонину, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В частности, министерство опровергло данные о низких зарплатах врачей и медперсонала - ранее сотрудники больницы жаловались, что их оклады и зарплаты меньше, чем в других крупных больницах края.

"По сводным данным о среднемесячной заработной плате отдельных категорий медицинского персонала в крупнейших клиниках краевого центра, средняя заработная плата в ГКБ им. Тверье является одной из самых высоких за 2020 год. Эта тенденция сохраняется и в текущем году: за январь-февраль 2021 года средняя зарплата врачей составила 76 650 рублей в месяц, у среднего медперсонала - 45 101 руб., у младшего - 36 218 руб., что соответствует "дорожной карте". Для сравнения: заработная плата в государственных учреждениях Пермского края в первые два месяца 2021 года в среднем составила: у врачей - 67 728 руб., у среднего медперсонала - 35 808 руб., у младшего - 30 698 руб.", - говорится в сообщении.

Кроме того, в минздраве прокомментировали информацию о дефиците оснащения и отсутствия ремонтов. По данным ведомства, в прошлом году в больнице провели капитальный ремонт цокольного этажа операционного корпуса (авторы письма сообщали, что ремонт хирургического приемника был выполнен с многочисленными недоделками, которые до сих пор не устранены - примеч. ред.), в здании акушерского корпуса заменили оконные блоки, провели монтаж системы вентиляции в здании нефрологического корпуса, текущий ремонт в здании по ул. Никулина, 10 для организации работ по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также текущий ремонт помещений терапевтического отделения в здании стационара по ул. Подлесная, 6 .

Также в больницу приобрели новое оборудование - насосы инфузионные в количестве 12 единиц, пульсоксиметры в количестве 22 единиц, аппарат ИВЛ, увлажнители кислорода в количестве 75 единиц, концентратор кислорода для организации работ по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В этом году планируется отремонтировать помещения на первом этаже хирургического корпуса с подвалом и техническим этажом под размещение компьютерного томографа, заменить лифты в хирургическом корпусе, провести капитальный ремонт мягкой кровли акушерского корпуса - по ул. Братьев Игнатовых, 2. В добавок планируется разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт защитных сооружений гражданской обороны по адресу ул. Братьев Игнатовых, 2.

Будет закуплено 45 единиц медицинского оборудования в рамках борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В минздраве отмечают, что больница им. Тверье - единственное учреждение, которое с 2018 года не смогло полностью обеспечить переход ведения бухгалтерского учета в части начисления заработной платы ЕИСУФХД (облачной бухгалтерии), тем самым поставив под угрозу реализацию и внедрение проекта единой информационной системы.

"Для того, чтобы перейти на работу в облачную бухгалтерию с 2021 года, работникам расчетной службы больницы им. Тверье приходилось начислять заработную плату в двух программах, тем самым выполняя двойную нагрузку. Так, по результатам анализа работы ЕИС УФХД были выявлены многочисленные нарушения в части ведения бухгалтерского и кадрового учета. Руководством учреждения было принято решение передать учетные функции сторонней организации. По результатам торгов, ЦБУ должно заключить договор на ведение бухгалтерского и кадрового учета с 1 апреля 2021 года", - прокомментировали в ведомстве.