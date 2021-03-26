Свердловское УФАС уличило областную станцию переливания крови в картельном сговоре

Свердловское УФАС России вскрыло картельный сговор между областной станцией переливания крови и ООО "Альфа Фарм". Участникам назначены крупные штрафы.

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Как сообщили Накануне.RU в антимонопольном ведомстве, установлено, что "Альфа Фарм" закупало практически весь производимый станцией иммуноглобулин, который к тому же предоставлялся обществу со скидкой в 30%. За счет этого экономия ООО за 2015-2018 годы превысила 171 млн рублей. По данным УФАС, такая закупочная цена также позволяла обществу выигрывать торги в 88% случаев.

Оспаривая доводы антимонопльщиков, участники сговора дошли до Верховного Суда. Однако все судебные инстанции признали выводы Свердловского УФАС обоснованными, а решение – законным. За нарушение законодательства управление привлекло областную станцию переливания крови и ООО "Альфа Фарм" к административной ответственности.

Размер штрафов, с учетом судебного обжалования, составил более 2 млн 426 тысяч рублей для станции и более 3 млн 97 тысяч рублей для "Альфа Фарм". Как уточнили в ведомстве, на сегодняшний день оба штрафа уплачены.