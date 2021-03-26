26 Марта 2021
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Спорт За рубежом
Произвольная программа Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на Чемпионате мира в Стокгольме 2021. (2021) | Фото: Первый канал

Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли Чемпионат мира по фигурному катанию

Дебютанты взрослого Чемпионата мира по фигурному катанию Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли его с итоговой оценкой 227.59 балла. Второе место у китайцев, действовавших до сего момента чемпионов мира Хань Цун и Суй Вэньцзин.

На третьем месте еще одна российская пара – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, они были первыми после произвольной программы и считались фаворитами турнира, но в произвольной программе дуэт допустил несколько ошибок.

И золотые, и бронзовые призеры тренируются у Тамары Москвиной и Артура Минчука. Еще одна российская пара – Евгения Тарасова и Владимир Морозов на этот раз стали четвертыми.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов на Чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме 2021.(2021)|Фото: Первый канал

Сегодня на Чемпионате мира в Стокгольме разыграют еще один комплект медалей: с произвольной программой выступят девушки-одиночницы, в этом виде после короткой программы лидирует россиянка Анна Щербакова.

Из-за санкций, наложенных на российских спортсменов, в Стокгольме наша сборная выступает под нейтральным флагом Международного союза конькобежцев. На награждении не поднимают российский флаг, вместо гимна России звучит Концерт №1 Чайковского. А из-за "пузыря", в котором находятся участники и организаторы соревнований (зрителей нет, все участвующие в ЧМ не контактируют с внешним миром), никто не выходит награждать победителей – они надевают медали на пьедестале сами на себя (в случае с парами – друг на друга).

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Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли Чемпионат мира по фигурному катанию

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Теги: фигурное катание, парное катание, чемпионат мира, анастасия мишина - александр галямов, золото



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