В Екатеринбурге пропала 13-летняя девочка

В Екатеринбурге со вчерашнего вечера разыскивается 13-летняя школьница. Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "Прорыв", Валерия пропала вечером 25 марта, что и обнаружили родители по приходу домой.

Семья у ребенка благополучная, и, по словам родных, девочка никогда не сбегала из дома. Об уходе Валерия также никого не предупреждала.

Поисками занимались всю ночь. На данный момент полиция прочесывает территорию возле дома ребенка – районы ЖБИ и Синие Камни.

Девочка ростом 155 см., темно-русые волосы длиной ниже плеч и темно-карие глаза. На момент пропажи была одета розовую куртку с капюшоном, серые ботинки и зеленую шапку с помпоном.

Розыском пропавшей занимается отдел полиции №6. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефонам: 8(343)356-42-06 либо 102 (02). Обратиться можно и к руководителю отряда Наталии "Лиса": 89000440220.