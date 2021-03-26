На разблокировку Суэцкого канала может уйти несколько недель, - МИД РФ

В МИД России сообщили, что разблокировка движения через Суэцкий канал может занять несколько недель.

В твиттере министерство напомнило, что движение через канал остается перекрытым из-за аварии 23 марта контейнеровоза Ever Given. Попытки сдвинуть его с места с помощью буксиров пока не привели к результату.

Сообщалось, что никто из экипажа не пострадал, судно также не дало течь и не было повреждено. Первоначальная версия о технической неисправности и отказе двигателей пока не подтверждается.

По данным сервисов отслеживания движения судов, огромная очередь преимущественно из грузовых судов скопилась уже не только в районе Суэца, но и в Красном море.

Из-за аварии стоимость морских грузоперевозок выросла в несколько раз, пишет Regnum со ссылкой на Bloomberg. ЧП замедлило остановку судов, доставлявших грузы и нефтепродукты на сумму свыше $10 млрд. В результате цена доставки сухогрузного контейнера из Китая в Евросоюз достигла $8 тысяч, что в четыре раза дороже, чем год назад.