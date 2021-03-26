26 Марта 2021
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Госдума приняла закон "об обнулении"

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Политика В России
СР, Справедливая Россия, флаг, небо (2017) | Фото: Накануне.RU

"Справедливая Россия" намерена подготовить к выборам в Госдуму наблюдателей с помощью мобильного приложения

Партия "Справедливая Россия — За правду" презентовала проект "Справедливый наблюдатель", в рамках которого планируется подготовить 120 тыс. наблюдателей.

Они  будут присматривать за ходом выборов в Госдуму, которые состоятся в сентябре текущего года. С этой целью будет разработано приложение для мобильных телефонов.

Лидер партии Сергей Миронов назвал это "беспрецедентным предвыборным проектом".

Другие партии тоже готовят подобные разработки, в том числе - партия ЛДПР. Как считает электоральный эксперт, набрать 120 тыс. наблюдателей через мобильное приложение будет проблематично, пишет "Коммерсант". 

Как сообщалось, партия "Справедливая Россия" объединилась с партиями "За правду" и "Патриоты России". Объявлено о создании новой объединенной социалистической политической партии, которая будет называться "Справедливая Россия — Патриоты — За правду".

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"Справедливая Россия" намерена подготовить к выборам в Госдуму наблюдателей с помощью мобильного приложения

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Теги: Справедливая Россия, выборы



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