"Справедливая Россия" намерена подготовить к выборам в Госдуму наблюдателей с помощью мобильного приложения

Партия "Справедливая Россия — За правду" презентовала проект "Справедливый наблюдатель", в рамках которого планируется подготовить 120 тыс. наблюдателей.

Они будут присматривать за ходом выборов в Госдуму, которые состоятся в сентябре текущего года. С этой целью будет разработано приложение для мобильных телефонов.

Лидер партии Сергей Миронов назвал это "беспрецедентным предвыборным проектом".

Другие партии тоже готовят подобные разработки, в том числе - партия ЛДПР. Как считает электоральный эксперт, набрать 120 тыс. наблюдателей через мобильное приложение будет проблематично, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, партия "Справедливая Россия" объединилась с партиями "За правду" и "Патриоты России". Объявлено о создании новой объединенной социалистической политической партии, которая будет называться "Справедливая Россия — Патриоты — За правду".