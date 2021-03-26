26 Марта 2021
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вакцина Гам-Ковид-Вак, Спутник V, прививка (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

В Турции заявили о начале переговоров с Россией о "Спутнике V"

Анкара начала переговоры с массовой о закупке препарата от COVID-19 "Спутник V".

Как сообщил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа, ведутся предварительные переговоры о поставках. Закупить российскую вакцину для массового применения Турция может после завершения испытаний на ее пригодность.

Также Коджа сообщил о начале испытаний новой вакцины турецкого производства. Первая вакцина вступит в третью фазу испытаний к концу апреля, передает ТАСС.

Тем временем, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился о начале производства вакцины "Спутник V" в Сербии.

Начало производства препарата на мощностях Института "Торлак" ожидается до мая, говорится в заявлении фонда.

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В Турции заявили о начале переговоров с Россией о "Спутнике V"

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Теги: Турция, коронавирус, вакцина



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