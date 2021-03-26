26 Марта 2021
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Политика За рубежом
Джо Байден (2020) | Фото: twitter.com/joebiden

Байден намерен баллотироваться на второй срок

Лидер США Джо Байден сообщил, что планирует бороться за пост президента во второй раз.

"Мой план — бороться за переизбрание. Это мои ожидания",— сказал глава Белого дома. По его планам, кандидатом на пост вице-президента станет Камала Харрис, передает Fox News.

Как сообщалось, окружение действующего президента США Дональда Трампа считает, что он не станет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году.

Глава государства может подтрунивать на эту тему, заявляя о планах пойти на выборы, но в действительности делать этого не станет.

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Байден намерен баллотироваться на второй срок

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Теги: Байден, США, выборы



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