Байден намерен баллотироваться на второй срок

Лидер США Джо Байден сообщил, что планирует бороться за пост президента во второй раз.

"Мой план — бороться за переизбрание. Это мои ожидания",— сказал глава Белого дома. По его планам, кандидатом на пост вице-президента станет Камала Харрис, передает Fox News.

Как сообщалось, окружение действующего президента США Дональда Трампа считает, что он не станет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году.

Глава государства может подтрунивать на эту тему, заявляя о планах пойти на выборы, но в действительности делать этого не станет.