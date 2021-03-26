Роскомнадзор передумал идентифицировать пользователей соцсетей по паспорту

Роскомнадзор решил отказаться от идеи запрашивать паспортные данные и прочую информацию при регистрации новых пользователей в социальных сетях.

Об этом сообщил представитель ведомства, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, ведомство подготовило приказ, согласно которому все интернет-площадки, работающие с персональными данными пользователей, должны будут получать дополнительные согласия на использование этих данных. Для этого соцсеть или любая другая платформа может использовать свою систему сбора согласий или систему Роскомнадзора.