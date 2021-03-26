26 Марта 2021
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Общество В России
Алексей Навальный (2020) | Фото: instagram.com/navalny

Навальный заявил о "пытках бессонницей"

Сторонники политика Алексея Навального опубликовали два его заявления в адрес ФСИН.

Так, оппозиционер требует допустить к нему врача и прекратить "пытки бессонницей". Он считает, что ФСИН осознанно не оказывает ему должную медпомощь. 19 марта Навального осмотрел невролог, предположительно из системы ФСИН. Он обещал указать диагноз и лечение в медкарте, однако политик до сих пор не получил информацию о диагнозе и выписанные ему лекарства.

Оппозиционер потребовал допустить к лечению Алексея Баринова, передать ему лекарства и провести проверку "фактов систематического отказа в медицинской помощи".

Второе заявление направлено директору ФСИН России Александру Калашникову. По словам политика, к нему ночью восемь раз приходит сотрудник ФСИН, включает систему "Дозор", снимает его на камеру. Оппозиционер каждый раз просыпается от этого. Навальный напомнил, что всем осужденным гарантирован непрерывный восьмичасовой сон, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, состояние здоровья Навального, находящегося в покровском ИК-2 во Владимирской области, удовлетворительное, сообщили в УФСИН по региону.

Там добавили, что об этом свидетельствуют результаты обследования, проведенные 24 марта.

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Навальный заявил о "пытках бессонницей"

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Теги: Навальный, пытки, колония



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