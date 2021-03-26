Суд арестовал руководителя тургруппы, попавшей под Мурманском под снежный завал

Руководитель туристической группы детей, которая попала под снежный завал в горах Мурманской области, арестован на месяц.

Как сообщили Накануне.RU в региональном управлении СКР, он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем гибель ребенка.

Отмечается, не были учтены сложности проложенного маршрута, а также допущены многочисленные нарушения при его прохождении.

Напомним, в результате схода снега погибла 13-летняя девочка.

Ребенка, выжившего после схода снежного массива, не успели эвакуировать. Она умерла до прибытия спасательного вертолета.