Бензин в России за неделю подорожал на 12 копеек

Средние потребительские цены на бензин в России с 15 по 21 марта выросли на 12 коп.

Как сообщили Накануне.RU в Росстате, теперь в среднем топливо стоит 47,31 руб. за литр.

Наиболее существенный рост бензина произошел в Махачкале (1,4%) и в Петропавловске-Камчатском (1,1%). В Москве бензин подорожал на 0,3%, в Санкт-Петербурге — на 0,2%.

Пока в Минэнерго продолжают считать, что ситуация на топливном рынке нормальная, а цены растут в пределах допустимого, производители бензина и дизеля заявляют о недостаточности мер по сдерживанию инфляции.