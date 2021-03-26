Падение вертолета под Калининградом: один погибший

В Калининградской области упал российский вертолет Ка-32.

Как сообщили Накануне в МЧС РФ, в результате происшествия один человек погиб. Всего на борту судна находились трое. Командир воздушного судна в медицинской помощи не нуждается, один член экипажа госпитализирован.

Вертолет рухнул в акватории Куршского залива.

Новую модификацию двигателя для вертолетов Ка-32 представили общественности в 2019 году.

Модифицированный двигатель продолжает линейку ВК-2500, но обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками.