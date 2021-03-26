26 Марта 2021
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Экономика В России
Подсолнечное масло (2020) | Фото: Накануне.RU

Демпфер по подсолнечному маслу могут ввести на один сезон

Действие демпферного механизма при экспорте подсолнечника и подсолнечного масла могут ограничить в период с 1 сентября 2021 года по 31 августа следующего года.

При этом зерновой демпфер не ограничен по срокам.

Базовая средняя цена на подсолнечник составит $440, на подсолнечное масло - $1 тыс.

Кроме того, власти России могут с 1 июля текущего года повысить экспортную пошлину на подсолнечник до 50%, но не менее €320 за тонну, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свои источники.

Как сообщалось, введение демпфера для регулирования экспорта растительного масла не будет мгновенным.

Как заявил министр экономики России Максим Решетников, это может произойти в новом сельскохозяйственном сезоне, который для подсолнечника длится с сентября по август.

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Демпфер по подсолнечному маслу могут ввести на один сезон

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Теги: масло, демпфер



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