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Общество Свердловская область
ребенок, девочка, рисование, демография, детство, детский сад (2020) | Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

В уральской столице открыли первый в регионе государственный детский хоспис

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" на базе областной детской клинической больницы в Екатеринбурге открылся первый на Урале государственный детский хоспис. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. В медучреждении предусмотрены места для 27 детей, которые смогут круглосуточно проходить лечение, при этом находясь рядом с родителями.

В здании оборудованы кабинеты выездной бригады патронажной паллиативной медицинской помощи детям, а также методический центр для родителей и волонтеров. А для удобства и создания уюта, комнаты хосписа больше напоминают домашние, нежели медицинские палаты. По словам начальника отдела паллиативной помощи детям ОДКБ Елены Сапего, только в регионе зарегистрировано свыше 900 детей на паллиативном наблюдении, 101 из которых получает респираторную поддержку в домашних условиях, в том числе 61 – искусственную вентиляцию легких.

"Уникальность нашего детского хосписа в том, что здесь собраны абсолютно все специалисты и необходимое оборудование, а также воплощена в жизнь программа "социальной передышки" – паузы, так необходимой родителям неизлечимо больных детей", – сказала Елена Сапего.

Помогать обустраивать хоспис помогала вся Свердловская область. Так благотворительный фонд "Дети России" оборудовал для детей "соляную пещеру", а также позаботился о гидромассажной ванне, которая благотворно влияет на эмоциональное состояние ребенка.

Гендиректор компании "Сима-Ленд" Андрей Симановский закупил для медучреждения современную систему безведерной уборки помещений, которая позволит соблюдать санитарно-эпидемиологический режим на самом высоком уровне.

Не остался в стороне и благотворительный фонд РМК, который проложил возле здания удобные дорожки, пандусы, а также установил скамейки, для отдыха на свежем воздухе. Всего благоустройство хосписа фонд потратил 7 млн руб.

На открытии также присутствовал замгубернатора Свердловской области Павел Креков, который пожелал детскому хоспису профессиональной и успешной работы.

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В уральской столице открыли первый в регионе государственный детский хоспис

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Теги: детский хоспис, Екатеринбург, открытие



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