Владимир Путин назначил Лукьянова послом в Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Лукьянова послом в Белоруссию. До этого Лукьянов выполнял обязанности посла России в Латвии, от которых он также был освобожден указом главы государства.

"Назначить Лукьянова Евгения Владимировича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Белоруссия", - говорится в документе.

Напомним, что 19 марта Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Мезенцева от обязанностей посла РФ в Белоруссии. До этого Мезенцев объяснил, почему отказался от встречи с представителями белорусской оппозиции, заявив, что российские дипломаты не готовы к диалогу с силами, нацеленными на "подрыв государственных устоев".

19 марта Мезенцев также был назначен Александром Лукашенко госсекретарем Союзного государства.