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Самолет Ил-80 (2020) | Фото: Михаил Джапаридзе / Associated Press

Россия возобновляет авиасообщения сразу с шестью странами

С 1 апреля  Россия возобновляет авиасообщения с Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном, Шри-Ланкой и Германией, сообщает оперштаб.

Так рейс Франкфурт-на-Майне – Москва и обратно будет осуществляться пять раз в неделю, а из Франкфурта-на-Майне в Санкт-Петербург и обратно – три. Из Москвы во Франкфурт-на-Майне и обратно самолет также будет летать трижды в неделю, а вот из столицы в Берлин и обратно – пять.

Дважды в неделю будут осуществляться рейсы Москва-Каракас (Венесуэл) и Москва-Дамаск (Сирия). А вот в Таджикистан (Душанбе), Узбекистан (Ташкент) и Шри-Ланку (Коломбо) из столицы можно будет слетать всего раз в неделю.

Помимо этого с 1 апреля возобновляется  авиасообщения за рубеж из международных аэропортов Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска. Также по одному дню увеличивается количество рейсов в Армению, Азербайджан, Египет и ОАЭ.

Частота регулярных рейсов с Кубой и Белоруссией с 1 апреля также увеличивается. Таким образом маршрут Москва-Варадеро будет осуществляться семь раз в неделю, и один раз – Калининград-Минск и по одному рейсу в неделю на взаимной основе из международных аэропортов России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

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Россия возобновляет авиасообщения сразу с шестью странами

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Теги: Россия, авиасообщение, путешествие, заграница



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