25 Марта 2021
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Байден – хороший, а Путин – плохой? Гугл-переводчик "высказал" свое мнение о президентах

Российская международная многоязычная сеть информационных телеканалов заметила, как Google Translate переводит аналогичные высказывания о президенте России Владимире Путине и главе Соединенных Штатов Джо Байдене. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на RT.

Так предложение "Biden changed for bad" – переводится как "Байден изменился к лучшему". А вот фраза "Putin changed for bad", по мнению гугл-переводчика означает – "Путин изменился в худшую сторону".

Аналогичный перевод с Путиным постиг и бывшего президента США Дональда Трампа. Зато Барак Обама, как считает алгоритм, подобно Байдену, меняется только в лучшую сторону.

Напомним, на прошлой неделе американский президент Джо Байден назвал Владимира Путина "убийцей" и добавил, что он "за все заплатит". Президент РФ предложил Байдену поговорить в онлайн-формате: "Фактически в прямом эфире. Но без всяких задержек, а прямо в открытой, прямой дискуссии"..

В свою очередь американская сторона не поддержала предложение президента России. В МИД РФ подчеркнули, что упущена еще одна возможность для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в российско-американских отношениях.

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Байден – хороший, а Путин – плохой? Гугл-переводчик "высказал" свое мнение о президентах

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Теги: гугл-переводчик, президент, Байден, Путин, Трамп, Обама



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