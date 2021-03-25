25 Марта 2021
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Происшествия В России
(2019) | Фото: форум Утро

Скончалась актриса фильма "Двенадцать месяцев" Лиана Жвания

На 72-м году жизни скончалась советская и российская актриса Лиана Жвания. Об этом сообщает пресс-служба петербургского ТЮЗа имени Брянцева. Причиной смерти стала продолжительная болезнь актрисы.

"Театр скорбит об утрате и выражает искренние соболезнования родственникам Лианы Дмитриевны, ее коллегам и многочисленным поклонникам творчества прекрасной актрисы", – сказали в ТЮЗе.

Лиана Жвания – советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР. За свою карьеру она успела сыграть самые разные роли: отглавврача в "Опера-2", до консьержки в "Похороните меня за плинтусом". Но широкой аудитории она известна по роли Королевы в советском фильме "Двенадцать месяцев".

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Скончалась актриса фильма "Двенадцать месяцев" Лиана Жвания

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Теги: двенадцать месяцев, Лиана Жвания , актриса, смерть



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