Скончалась актриса фильма "Двенадцать месяцев" Лиана Жвания

На 72-м году жизни скончалась советская и российская актриса Лиана Жвания. Об этом сообщает пресс-служба петербургского ТЮЗа имени Брянцева. Причиной смерти стала продолжительная болезнь актрисы.

"Театр скорбит об утрате и выражает искренние соболезнования родственникам Лианы Дмитриевны, ее коллегам и многочисленным поклонникам творчества прекрасной актрисы", – сказали в ТЮЗе.

Лиана Жвания – советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР. За свою карьеру она успела сыграть самые разные роли: отглавврача в "Опера-2", до консьержки в "Похороните меня за плинтусом". Но широкой аудитории она известна по роли Королевы в советском фильме "Двенадцать месяцев".