"Старушки-монахини наказаны". Результатом проверки Среднеуральского монастыря стали два протокола

На двух монахинь Среднеуральского женского монастыря завели протоколы об административном правонарушении. Об этом сообщают адвокаты отлученного от церкви бывшего схиигумена Сергия (Николай Романов).

Напомним, что сегодня утром в скандально-известный монастырь вновь нагрянула проверка. Как сообщает Telegram-канал "Защита отца Сергия", в ней участвовали представители УФМС, прокуратуры, министерства образования и департамента природных ресурсов. Уточняется, что мероприятия проводятся при поддержке силовых структур.

"Результатами сегодняшней проверки, проводимой пятью ведомствами на протяжении шести часов, стали два протокола об административном правонарушении. Представители власти оштрафовали двух стареньких монахинь Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов", избравших путь духовной жизни настолько давно, что последний раз их паспорта менялись еще при Советском Союзе, что и стало причиной штрафа. Благодаря очередному случаю тесного сотрудничества Екатеринбургской епархии и представителей власти, злостные нарушители старушки-монахини наказаны", - заявляет защита Романова.

Это уже не первые проверочные мероприятия, которые проводятся в монастыре после ареста Сергия. Недавно оттуда вывезли 11 монахинь для составления протоколов о нарушении миграционного режима.

В Екатеринбургской епархии утверждают, что все богослужения в Среднеуральском монастыре "являются беззаконием".