25 Марта 2021
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вакцинация, грипп, прививка, укол, медицина (2020) | Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области

На Украине вторая смерть от вакцины

На Украине уже второй человек умер после прививки вакциной "Ковишилд". Первой была военнослужащая в Одесской области. И снова умер человек, связанный в армией, - провизор аптеки военного госпиталя в Черновцах.
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Он был привит 15 марта, а уже на следующий день попал в больницу с инсультом, где и скончался через несколько дней. Минздрав сообщил, что у него тоже были хронические заболевания. Однако родные умершего заявляют о клевете - он ничем серьезно не болел, а диабет ему вообще приписали. Они убеждены, что он умер от вакцины.

Украинские власти с самого начала призывали граждан не опасаться, а колоть себе вакцину. Мол, это индийский вариант "АстраЗенеки", а ту произвели в самой Британии. Однако большинство украинцев не хотят вакцинироваться.

Глава комитета Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий даже заявил, что Индия обиделась на критику "Ковишилда" и вообще может заблокировать поставки в республику следующей партии. МИД получил письмо от посольства Индии, в котором подчеркивается недопустимость дискредитационных заявлений относительно Индии как производителя медицинских препаратов. Естественно, чиновник сказал, что за этим стоят "пророссийские политики" и "псевдопатриотические политические лидеры", которые будто бы жаждут срыва сотрудничества с Индией и "обрекают на гибель" тысячи украинцев тем, что якобы подстрекают их не прививаться.

Радуцкий имел в виду Петра Порошенко, который в Раде назвал индийскую вакцину г*****. Также вакцину резко раскритиковала Юлия Тимошенко. По ее словам, на украинцах ставят эксперимент. Правда, через две недели Порошенко, видимо, держа нос по ветру, забыл о своих словах и призвал украинцев обязательно вакцинироваться тем, что есть.

Как сообщалось, желающих вакцинироваться на Украине не более четверти населения. По последнему опросу Research & Branding Group, 60% откажутся даже от бесплатной прививки. Ни одна из вакцин не пользуется доверием выше 15-16%, а "Ковишилду" доверяют лишь 3%.

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На Украине вторая смерть от вакцины

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Теги: Украина, вакцина, вакцинация



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